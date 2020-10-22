Радимов рассказал о своем конфликте с бывшим фигуристом Плющенко

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, что его конфликт с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко исчерпан.

Ранее Радимов велел Плющенко заткнуться из-за конфликта с тренером Этери Тутберидзе.

"Мы поговорили с Евгением, расставили все точки над "i". Никаких проблем между нами не было и быть не может. Просто возникло легкое недопонимание. Все нормально, мы взрослые люди, знаем друг друга очень давно, ничего такого между нами не произошло. Просто не поняли друг друга – сначала он меня, а потом я. Хорошо, что по-мужски поговорили по телефону, можно сказать, пожали друг другу руки", - приводит слова Радимова "Р-Спорт".

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