Радимов рассказал о своем конфликте с бывшим фигуристом Плющенко
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, что его конфликт с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко исчерпан.
Ранее Радимов велел Плющенко заткнуться из-за конфликта с тренером Этери Тутберидзе.
"Мы поговорили с Евгением, расставили все точки над "i". Никаких проблем между нами не было и быть не может. Просто возникло легкое недопонимание. Все нормально, мы взрослые люди, знаем друг друга очень давно, ничего такого между нами не произошло. Просто не поняли друг друга – сначала он меня, а потом я. Хорошо, что по-мужски поговорили по телефону, можно сказать, пожали друг другу руки", - приводит слова Радимова "Р-Спорт".
Не пропустите: Уткин рассказал о споре с Радимовым по поводу "Спартака". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Гинер рассказал, почему он не продаст Влашича в "Зенит"
-
Сборная Германии собирается перехватить форварда у сборной Украины
-
Бывший игрок "Ростова" Баштуш перешел клуб из ОАЭ
-
Адольфо Гайч забил первый гол за ЦСКА
-
"Арсенал" нацелился на форварда сборной Нидерландов
-
"Рома", "Байер" и "Бенфика" победили в Лиге Европы, "Наполи" проиграл
-
"Арсенал" одержал волевую победу над "Рапидом" в Лиге Европы
-
Радимов рассказал о своем конфликте с бывшим фигуристом Плющенко
-
Новый главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прилетел в Москву
-
Месси, Фати и два игрока "Баварии" вошли в команду недели Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Сити" намерен удержать трансферную цель "Барселоны"
-
Гинер рассказал, почему он никогда не пригласит Месси в ЦСКА
-
Бывший президент "Реала" назвал причину поражений клуба в матчах с "Кадисом" и "Шахтером"
-
Евгений Гинер назвал размер бюджета ЦСКА
-
"Здорово вернуться в игру". Миранчук - о матче "Аталанты" в Лиге Чемпионов
-
Гинер заявил, что намерен обратно выкупить акции ЦСКА
-
"Я в ладоши хлопал". Гинер высказался об отъезде Гончаренко после поражения от "Зенита"
-
1
Сарри не планирует возглавлять "Фиорентину"
-
Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе "Манчестер Сити"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Енисеем"