Радимов рассказал о своей работе в "Зените-2"

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Радимов рассказал о своей работе в "Зените-2"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, что думает о своей работе в петербургском клубе.

"Меня все устраивает. Я родился в этом городе, у меня полное взаимопонимание с тренером первой команды и руководством клуба. Я очень счастлив, я люблю свой город и мне тяжело будет переехать. Я в своей жизни уже поездил: и в Испании жил, и в других городах. Я понимаю, что если ты родился в Ленинграде, он тебя не отпустит", - цитирует специалиста официальный сайт "Зенита-2".

Вторую команду "Зенита" Радимов возглавил в сезоне 2013/14.

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