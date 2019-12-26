Радимов рассказал об эмоциональной реакции своей 92-летней бабушки на встречу с Семаком
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов поведал историю о том, как главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак осчастливив его бабушку.
"А тут моей бабушке исполнилось 92 года... Выдала тут недавно: "92 праздновать не буду - только 95". Я возмутился в шутку: "Что, стол зажала? Давай тогда до сотки ничего не отмечать!". На самом деле бабушка у меня мировая. Шучу с ней: "Ты, как Бенджамин Баттон из фильма, с годами только молодеешь". Для своих лет выглядит - дай бог каждому. Как-то обмолвился в разговоре с Семаком, что у бабушки день рождения на носу. Он загорелся: "Давай зайду, поздравлю". У неё день рождения, 1 декабря, в этот раз на игру "Зенит" - "Спартак" пришёлся, где Кутепов в свои забил. На следующий день я зашёл с девушкой поздравить бабушку. Говорю: "Сейчас ещё мой товарищ заглянет".
И тут заходит Семак - цветы, конфеты, бутылочка коньяка. А что такого? Она и сейчас может выпить рюмочку. Блокаду прошла - такая закалка... А увидев Семака, расплакалась. От восторга! Когда была помоложе, звонила мне после матчей "Зенита", выговаривала: "Ну что, просрали? А что твой Аршавин кривоногий? Не может забить? Как Кержаков, в семиметровые ворота не попал?". А Семака она очень любит, прямо-таки боготворит. Фото с Сергеем Богдановичем повесила на видное место", - сказал Радимов.
Не пропустите: Радимов рассказал, что у него было предложение о переходе в "Спартак". | http://soccernews.ru
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