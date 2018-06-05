Радимов: "Сборная России должна стать другой командой за оставшиеся девять дней до ЧМ-2018"

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Радимов: "Сборная России должна стать другой командой за оставшиеся девять дней до ЧМ-2018"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов оценил игру сборной России в товарищеском матче с Турцией (1:1).

"Не хотелось бы обижать Кутепова, но, по-моему, мы не очень готовы к чемпионату мира. Игра в атаке у нас не очень. Нам не хватает выдумки. Реализация хорошая - первый удар в створ и сразу гол. Но нам не хватает баланса и идей в атакующих действиях.

Вообще мне понравилось интервью Акинфеев после Австрии про нагрузки. Мы сыграли плохо, надо быть объективным. За оставшиеся девять дней мы должны стать другой командой, особенно с точки зрения настроя. У нас должны гореть глаза. Мы должны добавить, как в коллективных действиях, так и в настрое", - приводят слова Радимова российские СМИ.

Напомним, что сборная России не может победить уже в семи матчах подряд.

14 июня Россия в стартовом матче Чемпионата Мира-2018 сыграет против Саудовской Аравии.

Не пропустите: Сборная России нанесла один удар в створ ворот в двух последних матчах. | http://soccernews.ru

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