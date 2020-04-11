Радимов считает, что чемпионаты России и Беларуси нужно объединить

Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что чемпионаты России и Беларуси нужно объединить. Об этом он написал в своем твиттере.



"Понял! Надо объединять чемпионаты России и Беларуси. Топ будет. ", - написал специалист.



Известный блогер Василий Уткин в ответ на это написал: "Мы уже как-то объединили. В ФК, году в 1995-м. На 1 апреля. Две бригады судей билеты сдали".

Отметим, что на данный момент все футбольные чемпионаты отменены из-за пандемии коронавируса, кроме чемпионата Беларуси.

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