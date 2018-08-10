Радимов сделал смелый прогноз на ответный матч "Зенита" и минского "Динамо"

Теги зенит санкт-петербургдинамо минсквладислав радимов

Радимов сделал смелый прогноз на ответный матч "Зенита" и минского "Динамо"Известный в прошлом футболист Владислав Радимов сделал смелый прогноз на ответный матч питерского "Зенита" против минского "Динамо" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Так, в своем твиттере бывший игрок написал: "Можете смеяться, писать гадости, но "Зенит" пройдет "Динамо" Минск! Разразись буря".

В первом матче квалификации ЛЕ "сине-бело-голубые" уступили белорусскому клубу со счетом 0:4.

Напомним,  в составе "Зенита" пять игроков оцениваются выше, нежели весь состав минского "Динамо". | soccernews.ru

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