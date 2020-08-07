Радимов серьёзно повредил руку, поедая раков

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов перенёс операцию на руке.

Наставник дубля "сине-бело-голубых" признался, что получил повреждения пальцев, поедая раков.

Судя по фото, опубликованному в инстаграме, у Радимова травмированы три из пяти фаланг левой руки.

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