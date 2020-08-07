Радимов серьёзно повредил руку, поедая раков
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов перенёс операцию на руке.
Наставник дубля "сине-бело-голубых" признался, что получил повреждения пальцев, поедая раков.
Судя по фото, опубликованному в инстаграме, у Радимова травмированы три из пяти фаланг левой руки.
Не пропустите: Медведев высказался об информации о трех случаях заражения Covid-19 в "Зените". | http://soccernews.ru
главное
-
"Ювентус" вылетит из Лиги Чемпионов, а "Реал" совершит камбек в Манчестере? Главный европейский клубный турнир возвращается сегодня!
-
Один из крупнейших банков России стал партнёром ЦСКА
-
В "Локомотиве" подтвердили трансфер Райковича
-
"Севилья" повторила рекорд Лиги Европы
-
Названы четыре претендента на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Лента новостей
-
Стал известен призовой фонд Суперкубка России
-
Газзаев рассказал, как относится к критике в свой адрес
-
ЦСКА договорился о трансфере 20-летнего аргентинца
-
"Ювентус" презентовал новую гостевую форму
-
"Ювентус" вылетит из Лиги Чемпионов, а "Реал" совершит камбек в Манчестере? Главный европейский клубный турнир возвращается сегодня!
-
Сёмин назвал причину гегемонии "Зенита" в РПЛ
-
Санчес обратился к фанатам "Интера" после заключения с клубом полноценного контракта
-
Радимов серьёзно повредил руку, поедая раков
-
Кикнадзе высказался о вероятности ухода Алексея Миранчука из "Локомотива"
-
Зеедорф оценил шансы "Реала" пройти "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
-
Один из крупнейших банков России стал партнёром ЦСКА
-
Игнашевич огласил цель "Торпедо" на сезон
-
"Тоттенхэм" согласовал переход экс-полузащитника "Баварии"
-
В "Локомотиве" подтвердили трансфер Райковича
-
"Ренн" хочет усилиться хавбеком "Баварии"
-
Белорусского защитника дисквалифицировали на два года за участие в договорном матче
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать Лингарда
-
"Севилья" повторила рекорд Лиги Европы
-
"Химки" продлили контракт с 32-летним форвардом
-
Лэмпард хочет, чтобы "Челси" совершил две крупные сделки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22