Радимов: "Широкова есть за что осуждать. Другое дело, чтобы он осознал, тогда критика будет мягче"

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов рассказал, что думает о поступке бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего судью на любительском матче.

"Ситуация не раздута. Широков сам сегодня все написал. Бросаться с кулаками на судью как минимум неправильно.

А что касается отстранения, то это должно решать руководство "Матч ТВ". Наверное, оно посчитало, что в данный момент вокруг Романа не лучший фон.

Конечно, об этой ситуации будут говорить, потому что речь идет о публичной личности, никуда от этого не денешься. И Широков это должен понимать. Но в данном случае его есть за что осуждать.

Другое дело, чтобы он осознал и понял. Тогда, наверное, критика более мягкой будет. У нас же народ сначала осуждает, а потом смягчается. Что тут еще говорить? Человек поступил неправильно и плохо", - сказал Радимов.

Отметим, что потерпевший, вероятно, напишет заявление на Широкова.

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