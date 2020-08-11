Радимов: "Широкова есть за что осуждать. Другое дело, чтобы он осознал, тогда критика будет мягче"

Теги роман широковвладислав радимовзенит санкт-петербург

Радимов: "Широкова есть за что осуждать. Другое дело, чтобы он осознал, тогда критика будет мягче"

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов рассказал, что думает о поступке бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего судью на любительском матче.

"Ситуация не раздута. Широков сам сегодня все написал. Бросаться с кулаками на судью как минимум неправильно.

А что касается отстранения, то это должно решать руководство "Матч ТВ". Наверное, оно посчитало, что в данный момент вокруг Романа не лучший фон.

Конечно, об этой ситуации будут говорить, потому что речь идет о публичной личности, никуда от этого не денешься. И Широков это должен понимать. Но в данном случае его есть за что осуждать.

Другое дело, чтобы он осознал и понял. Тогда, наверное, критика более мягкой будет. У нас же народ сначала осуждает, а потом смягчается. Что тут еще говорить? Человек поступил неправильно и плохо", - сказал Радимов.

Отметим, что потерпевший, вероятно, напишет заявление на Широкова.

Не пропустите: Адвокат Мамаева вызвался защищать Широкова в случае возбуждения дела| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Глушаков может продолжить карьеру в "Химках"

Глушаков может продолжить карьеру в "Химках"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов