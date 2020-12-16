Радимов: "Мне не хватает "Спартака" в еврокубках"
Бывший игрок "Зенита", а теперь тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал выступление клубов РПЛ в еврокубках и пожалел, что "Спартак" не попал в них в этом сезоне, сообщает "СЭ".
"Мне не хватает московского "Спартака" в еврокубках, честно признаюсь. Как бы он там сыграл не так важно, просто не хватает. В чемпионате России, стараюсь каждый тур следить и за "Зенитом" и за "красно-белыми", потому что это интересно. О москвичах всегда много говорят и пишут.
Глупо говорить про невезение, касательно выступлений наших в еврокубках. Это банально провал. "Ростов" и "Динамо" проиграли еще на начальных стадиях израильской и грузинской командам – это ужас!
Остальные клубы выступили не лучше. Нужно двигаться в другую сторону и "спартачам", и "Локомотиву", "Краснодару" и "Зениту", – сказал Радимов.
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