Радимов: "Мне не хватает "Спартака" в еврокубках"

Бывший игрок "Зенита", а теперь тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал выступление клубов РПЛ в еврокубках и пожалел, что "Спартак" не попал в них в этом сезоне, сообщает "СЭ".

"Мне не хватает московского "Спартака" в еврокубках, честно признаюсь. Как бы он там сыграл не так важно, просто не хватает. В чемпионате России, стараюсь каждый тур следить и за "Зенитом" и за "красно-белыми", потому что это интересно. О москвичах всегда много говорят и пишут.

Глупо говорить про невезение, касательно выступлений наших в еврокубках. Это банально провал. "Ростов" и "Динамо" проиграли еще на начальных стадиях израильской и грузинской командам – это ужас!