Радимов: "Стиль "Сельты" подходит Смолову"

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов поделился ожиданиями от выступления форварда Фёдора Смолова за "Сельту".

"Фёдор такой мастер, что мои советы ему вряд ли пригодятся. Но могу оценить игру "Сельты". Её стиль, мне кажется, подходит Смолову. Он должен быть на острие. Другое дело, надо реализовывать моменты, которые у него будут. "Реалу" забил - это хорошо. Но если в двух-трёх следующих играх этого не сделать, милость может смениться на гнев. Испанцы - они такие. Если команда не покинет зону вылета, все стрелы могут полететь именно в Смолова. Дай бог, чтобы этого не произошло. У Фёдора есть чувство гола. 2-3 мяча, забитых в ближайших матчах, придадут ему уверенности. И адаптироваться будет легче", - сказал Радимов.

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" до конца сезона. Ради перехода в испанский клуб россиянин пошёл на сокращение зарплаты.

30-летний нападающий уже провёл за "небесных" 3 неполных матча, в которых забил 1 гол.

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