Радимов восхитился решением РФС возобновить сезон РПЛ

Экс-игрок ЦСКА, "Зенита" и сборной России, а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу решения РФС возобновить сезон РПЛ.

Напомним, розыгрыш был прерван из-за пандемии коронавируса. Сегодня стало известно, что сезон возобновится 21 июня.

"Снимаю шляпу перед руководством РФС! Решение возобновить РПЛ - охренительное! Понятно, сложное. Понятно, еще много подвигов надо совершить к 21 июня! Но! Уверен, с таким руководством наш футбол выйдет на новый уровень! Это люди, которые не болтают, а действуют! Уважение к ним безгранично!" - написал Радимов в твиттере.

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