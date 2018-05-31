Радимов выделил главную проблему сборной России

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов назвал главную проблему сборной России в товарищеском матче против команды Австрии.

"Проблема в том, что мы стали играть совершенно по другой схеме, а не ту, которую наигрывали два года. Перестроиться сейчас будет не так просто. Пугает отсутствие идеи в атаке. У нас за матч - ни одного удара в створ ворот. Если посмотреть статистику предыдущих матчей, то увидим, что мы мало бьем по воротам...

Как мне кажется, сборной не хватает Денисова, потому что центр постоянно проваливался. В центре поля у нас три футболиста - Головин, Кузяев, Зобнин. Любой из этих трех футболистов умеет играть в обороне, они просто не смогли распределить роли. Получилось так, что они друг на друга полагались, а австрийцы в этих зонах разворачивали свою атаку", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Мутко подвел итоги матча Австрия - Россия. | soccernews.ru