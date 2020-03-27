Радимов выразил уважение Собянину

Наставник "Зенита-2" и экс-игрок сборной России Владислав Радимов восхитился работой мэра Москвы Сергея Собянина, который предпринял необходимые меры в борьбе с коронавирусом.



"Не знаю, как всем, а мне очень понравилось, как себя ведёт в это время Собянин! Респект", - написал Радимов в твиттере.



Вчера, 26 марта, Собянин заявил, что в Москве приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. Также закрываются парки и зоны отдыха.

Напомним, РПЛ приостановлена до 10 апреля.

По последним данным, в России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом. 38 человек уже выздоровело. Зарегистрировано 2 смерти.

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