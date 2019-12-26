Радимов высказался о перспективах Головина в Европе

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов считает, что хавбек "Монако" Александр Головин грамотно строит свою карьеру.

"Каких ошибок не повторил бы, вернувшись на четверть века назад? Уехал бы года на два позже. Или выбрал бы для начала чемпионат попроще. Как Головин - Францию. Первый год в Европе у Саши ушёл на адаптацию, а дальше наверняка ему будет легче и его купит большая команда.

На тот момент "Сарагоса" боролась за третье-четвёртое места в Примере, выиграла Кубок кубков. Конкуренция была сумасшедшая: на три легионерских места в основе - четыре кандидата. У меня в конкурентах - Густаво Пойет, Густаво Лопес и Кили Гонсалес. Плюс человека три в сборной Испании играли. Конечно, было тяжело", - сказал Радимов.

Головин перешёл в "Монако" летом 2018 года за 30 миллионов евро.

За полтора сезона 23-летний футболист сыграл за монегасков 53 матча, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

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