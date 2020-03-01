Радимов высказался о перспективах Семина в "Локомотиве"

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Радимов высказался о перспективах Семина в "Локомотиве"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что по окончании сезона главного тренера "Локомотива" Юрия Семина уволят.

Соглашение 72-летнего специалиста с клубом рассчитано до лета 2020 года.

"Говорите, будущее Семина в тумане? Какой туман?! Да руководители клуба уже открытым текстом говорят - летом Семина в "Локомотиве" не будет. Это секрет Полишинеля. Когда у тебя забирают основного нападающего и никого не покупают взамен… По-моему, тут все очевидно. Даже если "Локомотив" попадет в Лигу чемпионов, с Семиным после сезона попрощаются", - цитирует Радимова "Спорт-экспресс".

Напомним, в матче 20-го тура с "Зенитом" арбитр удалил Семина.

А еще: Семак прокомментировал ничью с "Локомотивом"| http://soccernews.ru
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