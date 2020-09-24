Радимов высказался о поражении "Ростова" в Лиге Европы

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Радимов высказался о поражении "Ростова" в Лиге Европы

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о поражении "Ростова" от "Маккаби" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы (1:2).

"Пока мы будем жить в футболе по принципу "кабыченевышло" - скоро и Люксембург не обыграем в Европе! Давайте только без грязи "Радимов - мудак" и т. д. а по существу мнения", - написал Радимов в твиттере.

Напомним, до этого из турнира выбыло московское "Динамо", проиграв тбилисскому "Локомотиву" (1:2)

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