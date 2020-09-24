Радимов высказался о поражении "Ростова" в Лиге Европы
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о поражении "Ростова" от "Маккаби" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы (1:2).
"Пока мы будем жить в футболе по принципу "кабыченевышло" - скоро и Люксембург не обыграем в Европе! Давайте только без грязи "Радимов - мудак" и т. д. а по существу мнения", - написал Радимов в твиттере.
Напомним, до этого из турнира выбыло московское "Динамо", проиграв тбилисскому "Локомотиву" (1:2)
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
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|Крылья Советов
|23
|22