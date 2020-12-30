Радимов высказался о провале "Зените" в Лиге Чемпионов
Бывший игрок "Зенита", а ныне тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о выступлении российских клубов в Лиге Чемпионов.
"Нельзя делать скидку на пандемию и травмы. Все были примерно в одинаковых условиях. И у "Лацио" и у "Боруссии" были проблемы. Проблема же "Зенита" - жесткий график с большим количеством матчей.
Жирков, например, за девять дней три игры за сборную России провел. И о какой форме может идти речь? И он и Дзюба потеряли свежесть, устали.
Конечно, одно очко в шести играх – это провал. Семак, и игроки это прекрасно понимают сами.
Если говорить про другие наши клубы, то "Краснодар", как мне кажется, очень зависим от Вандерсона. А нынешнему "Локомотиву" нереально бороться с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом", – сказал Радимов Bobsoccer.ru
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