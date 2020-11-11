Радимов высказался о результатах "Спартака"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о результатах и перспективах московского "Спартака".

"Просто мне кажется, что по уровню игры, по уровню футболистов "Спартаку" будет сложно. Да, усталость у "Зенита" будет, но, думаю, до декабря команда выдержит", - цитирует Радимова "Р-Спорт".

После 14 туров чемпионата России "Зенит" опережает "Спартак" на два балла, занимая 2 место в турнирной таблице.

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