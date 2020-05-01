Радимов высказался о возможном досрочном завершении сезона в ФНЛ

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Радимов высказался о возможном досрочном завершении сезона в ФНЛ

Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в твиттере рассказал, что думает о возможном досрочном завершении сезона в ФНЛ.

Напомним, в случае завершения "Ротор" и "Химки" получат путевки в Премьер-лигу. Однако им придется еще пройти лицензирование.

"Давайте по честноку. Интересно было бы видеть "Торпедо" и "Чертаново" в РПЛ? Я вот думаю, если РПЛ не остановится, то и в ФНЛ должны играть. Уж эти две команды точно должны побороться за путевку в РПЛ. Хорошо же играют. Обидно будет не дать им шанс", - написал Радимов в твиттере.

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