Радимов высказался о возможном уходе Дриусси из "Зенита", сравнив форварда с Роналду

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о возможном уходе из петербургского клуба аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси.

"Почему уходит? Это вопрос не ко мне. С этим надо обращаться к главному тренеру "Зенита" Сергею Богдановичу Семаку. Он работает с Дриусси, поэтому его и надо спрашивать. Надо знать внутреннюю кухню, но наверняка между главным тренером и Себастьяном велись разговоры. Потеряет ли "Зенит" в игре? Дриусси — хороший футболист. Все имеет конец, и Криштиану Роналду когда-то уходил из мадридского "Реала". Жизнь такая штука, которая не стоит на месте", - приводит слова Радимова "Спорт-Экспресс".

"Зенит" купил Дриусси у "Ривер Плейт" летом 2017 года за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел за российский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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