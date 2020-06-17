Радимов высказался по поводу возможного трансфера Дзюбы в "Тоттенхэм"

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Радимов высказался по поводу возможного трансфера Дзюбы в "Тоттенхэм"

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов, который на данный момент тренирует вторую команду клуба, высказался по поводу возможного перехода Артема Дзюбы в "Тоттенхэм".

Ранее не раз сообщалось, что "шпоры" рассматривают вариант с подписанием форварда.

"Стоит ли ждать трансфера? Очень сомневаюсь. Президент "Зенита" Медведев уже сказал, что Дзюба не продается. Вот вам и ответ. "Зенит" сейчас стартует в Лиге чемпионов, ну как могут продать одного из лучших игроков? "Тоттенхэм", конечно, может хотеть чего угодно, но сути это не изменит. Думаю, что "Зенит" откажет.

Мог бы Дзюба играть в паре с Кейном в случае перехода? Точно бы смог. Помните, как "Зенит" брал Азмуна? Тогда тоже собирались играть в одного форварда с заменами. Но Семак смог же подстроить двоих. Это, разумеется, будет зависеть от тренерских желаний. Думаю, что с Жозе Моуринью уже обсудили этот вопрос. Он не захотел бы оставлять на скамейке ни одного из них. Да и самому Кейну такой форвард не помешает рядом. Да, там много талантливых вингеров, но Дзюба тоже умеет создавать моменты для партнеров, причем не хуже, чем забивать мячи", - передает слова Радимова Legalbet.

Трансферная стоимость 31-летнего футболиста - 13 миллионов евро. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года.

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