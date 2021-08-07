Радимов высмеял спартаковский конфликт Заремы и Попова

Фото инстаграм Владислава Радимова

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов отреагировал на телеграм-разборки бывшего спортивного директора "Спартака" Дмитрия Попова и Заремой Салиховой, гражданской жены владельца московского клуба Леонида Федуна.

"А давайте к Малахову всех? Попов, Зарема? Чё всё в телеграм-каналах-то? Добавим в студию Киркорова и Бузову - они же в футболе рубят, как оказалось! Прилетит Тедеска! Права на телетрансляции таким образом точно вырастут! А?" - написал Радимов в твиттере.

Напомним, что Попов уже показал, как Зарема предлагала избавиться от Виктора Мозеса и нелицеприятно высказывалась в адрес Доменико Тедеско.

Ранее Радимов в шутку предположил, что Федун и Зарема могут болеть за "Зенит" или ЦСКА.

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