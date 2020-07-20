Радимов: "Я бы понял, если бы судейством был недоволен 2-й "Локомотив", но не 9-й "Спартак"

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Радимов: "Я бы понял, если бы судейством был недоволен 2-й "Локомотив", но не 9-й "Спартак"

Экс-капитан "Зенита", который является тренером второй команды "сине-бело-голубых" Владислав Радимов высказался по поводу слов владельца "Спартака" Леонида Федуна, который был недоволен судейством в матче Кубка России.

"У нас свобода слова, каждый волен высказывать свою точку зрения. Но если взять процент судейских ошибок при VAR и без него, он, конечно, снизился. Плохо судят «Спартак»? Каждый, кто болеет за свою команду, всегда будет недоволен судейством. Несмотря на VAR, человеческий фактор всё равно остается. Но объяснять только судейскими ошибками тот факт, что ты занял в чемпионате 9-10-е место и отстал от чемпиона на 33 очка? По меньшей мере это выглядит комично. Я бы еще понял, если бы подобные вещи говорил второй "Локомотив". Но не 9-10-й "Спартак". С таким же успехом, то же самое сейчас "Тамбов" может сказать - судейские ошибки не дали нам стать чемпионом.

"Зенит" отгребет в Лиге чемпионов? По крайней мере, 1:18 "Зенит" вряд ли получит. А как выйдет - узнаем, когда "Зенит" отыграет групповой этап", - передает слова Радимова "Матч ТВ".

Напомним, "Спартак" проиграл "Зениту" (1:2) в Кубке России и потерял возможность на попадание в еврокубковые матчи.

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