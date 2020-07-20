Радимов: "Я бы понял, если бы судейством был недоволен 2-й "Локомотив", но не 9-й "Спартак"
Экс-капитан "Зенита", который является тренером второй команды "сине-бело-голубых" Владислав Радимов высказался по поводу слов владельца "Спартака" Леонида Федуна, который был недоволен судейством в матче Кубка России.
"У нас свобода слова, каждый волен высказывать свою точку зрения. Но если взять процент судейских ошибок при VAR и без него, он, конечно, снизился. Плохо судят «Спартак»? Каждый, кто болеет за свою команду, всегда будет недоволен судейством. Несмотря на VAR, человеческий фактор всё равно остается. Но объяснять только судейскими ошибками тот факт, что ты занял в чемпионате 9-10-е место и отстал от чемпиона на 33 очка? По меньшей мере это выглядит комично. Я бы еще понял, если бы подобные вещи говорил второй "Локомотив". Но не 9-10-й "Спартак". С таким же успехом, то же самое сейчас "Тамбов" может сказать - судейские ошибки не дали нам стать чемпионом.
"Зенит" отгребет в Лиге чемпионов? По крайней мере, 1:18 "Зенит" вряд ли получит. А как выйдет - узнаем, когда "Зенит" отыграет групповой этап", - передает слова Радимова "Матч ТВ".
Напомним, "Спартак" проиграл "Зениту" (1:2) в Кубке России и потерял возможность на попадание в еврокубковые матчи.
Не пропустите: Фанаты "Спартака" призвали Дюкова и Кашшаи уйти в отставку| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Дани Алвес: "У Неймара было предложение от "Реала"
-
Агент Гарета Бэйла высказался о будущем форварда в "Реале"
-
Жирков прокомментировал эпизод с падением Соболева в штрафной "Зенита" в матче со "Спартаком"
-
"Ювентус" готов отдать одного из своих игроков в обмен на Ляказетта
-
Радимов: "Я бы понял, если бы судейством был недоволен 2-й "Локомотив", но не 9-й "Спартак"
-
"Интер" показал гостевую форму на сезон-2020/21
-
Гендиректор "Сочи" прокомментировал отмену матчей из-за коронавируса
-
"Леганес" расстался с главным тренером
-
"Рубин" показал, как готовится к матчу 30-го тура РПЛ со "Спартаком"
-
Супруга Зобнина отреагировала на судейство в матче "Зенит" - "Спартак"
-
Семин поздравил игроков "Локомотива" с выходом в групповой этап Лиги Чемпионов
-
РФС разрешил "Ротору" регистрировать новых игроков
-
Мостовой подвел краткие итоги выступления "Спартака" в сезоне-2019/20
-
Кашшаи объяснил неназначенные пенальти в ворота "Зенита" в матче Кубка России со "Спартаком"
-
1
"Барселона" отреагировала на решение France Football не вручать "Золотой мяч" в 2020 году
-
Червиченко назвал Федуна обиженным ребенком
-
"Спартак" обратился в судейский комитет по поводу работы арбитров в матче с "Зенитом"
-
Доннарумма ярко высказался об Ибрагимовиче
-
Мещеряков высказался о критике "Локомотива"
-
Уткин: "Отказ от вручения "Золотого мяча" - чистое скотство"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22