Радимов ярко отреагировал на спорные судейские решения в матче "Урал" - "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургуралвладислав радимов

Радимов ярко отреагировал на спорные судейские решения в матче "Урал" - "Зенит"

Фото: инстаграм Владислава Радимова/Автор неизвестен

Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о судействе в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги "Урал" - "Зенит".

"Я бы понял вторую желтую Ракицкому – согласен! Но прямая красная Клаудиньо – не понимаю", – написал Радимов в своем твиттере.

Напомним, что матч завершился вничью со счетом 0:0. В конце первого тайма защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий фолом сорвал атаку "Урала", но арбитр не показал ему вторую желтую карточку. А полузащитник "Зенита" Клаудиньо на 51-й минуте получил красную карточку за фол на игроке "Урала" Арсене Адамове. 

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