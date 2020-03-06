Радимов заявил, что форвард "Арсенала" Луценко сильнее нападающего "Спартака" Соболева
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов сказал, что нападающий "Арсенала" Евгений Луценко сильнее форварда "Спартака" Александра Соболева.
"Мне очень нравится игра нападающего Тулы Луценко. Он находится в очень хорошей форме, забивает сам и отвлекает внимание защитников для того, чтобы могли отличиться партнеры. Вообще, я считаю Луценко одним из лучших нападающих нашего чемпионата. Он гораздо сильнее того же Соболева", - передает слова Радимова Legalbet.
В этом сезоне Луценко в 18 матчах за "Арсенал" забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Соболев в 19 матчах забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15