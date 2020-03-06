Радимов заявил, что форвард "Арсенала" Луценко сильнее нападающего "Спартака" Соболева

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов сказал, что нападающий "Арсенала" Евгений Луценко сильнее форварда "Спартака" Александра Соболева.



"Мне очень нравится игра нападающего Тулы Луценко. Он находится в очень хорошей форме, забивает сам и отвлекает внимание защитников для того, чтобы могли отличиться партнеры. Вообще, я считаю Луценко одним из лучших нападающих нашего чемпионата. Он гораздо сильнее того же Соболева", - передает слова Радимова Legalbet.

В этом сезоне Луценко в 18 матчах за "Арсенал" забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Соболев в 19 матчах забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи.

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