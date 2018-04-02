Радимов: "Зенит" может поучаствовать в чемпионской гонке"

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москвавладислав радимов

Радимов: "Зенит" может поучаствовать в чемпионской гонке"Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался о шансах питерского "Зенита" в борьбе за чемпионство в РФПЛ.

"После поражения "Локомотива" от "Амкара", думаю, по "паровозам" нанесен очень сильный психологический удар. Как они от этого отойдут - не знаю, но борьба за чемпионство обострится с новой силой. "Зенит" может в ней поучаствовать. Ближайшие матчи - дома, "Крестовский", полные трибуны. Надо брать максимум очков, чтобы бороться не только за Лигу Чемпионов, но и за чемпионство", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Уткин анонсировал уход Манчини из "Зенита". | soccernews.ru

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