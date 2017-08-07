Радимов: "Зенит" впечатлил"

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов прокомментировал разгромную победу питерского "Зенита" над московским "Спартаком".

"Зенит" вчера впечатлил, впечатлил очень сильно. Все петербуржцы рады этой победе. Это победа над одним из главных конкурентов в борьбе за "золото". Успех в матче с принципиальным соперником всегда добавляет хорошего настроения. Положа руку на сердце, думаю, мало кто такое предполагал", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, "Бетис" близок к приобретению хавбека "Зенита". | soccernews.ru