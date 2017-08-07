Радимов: "Зенит" впечатлил"

Теги владислав радимовзенит санкт-петербургспартак москва

Радимов: "Зенит" впечатлил"Известный в прошлом футболист Владислав Радимов прокомментировал разгромную победу питерского "Зенита" над московским "Спартаком". 

"Зенит" вчера впечатлил, впечатлил очень сильно. Все петербуржцы рады этой победе. Это победа над одним из главных конкурентов в борьбе за "золото". Успех в матче с принципиальным соперником всегда добавляет хорошего настроения. Положа руку на сердце, думаю, мало кто такое предполагал", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, "Бетис" близок к приобретению хавбека "Зенита". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 4 12
2 Локомотив Москва 4 12
3 Ахмат 4 9
4 Уфа 4 8
5 Краснодар 4 7
6 Ростов 4 7
7 Рубин 4 6
8 ЦСКА Москва 4 6
9 Урал 4 6
10 Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва 4 4
12 Тосно 4 3
13 Арсенал Тула 4 3
14 Анжи 4 3
15 Амкар 4 0
16 СКА Хабаровск 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов