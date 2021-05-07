Радимова дисквалифицировали на 5 матчей

Фото инстаграм Владислава Радимова

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов получил суровое наказание от контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Тренер во время матча ПФЛ с "Тверью" позволил себе оскорбительные высказывания в адрес арбитров, а после окончания игры без разрешения зашёл в судейскую комнату и снова оскорбил рефери.

За произошедшее Радимова дисквалифицировали на 5 игр и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Не пропустите: Видео с Дзюбой в костюме Дэдпула набрало несколько миллионов просмотров. | http://soccernews.ru