Радимова дисквалифицировали на 5 матчей

Теги зенит санкт-петербургвладислав радимов

Радимова дисквалифицировали на 5 матчей

Фото инстаграм Владислава Радимова

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов получил суровое наказание от контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Тренер во время матча ПФЛ с "Тверью" позволил себе оскорбительные высказывания в адрес арбитров, а после окончания игры без разрешения зашёл в судейскую комнату и снова оскорбил рефери.

За произошедшее Радимова дисквалифицировали на 5 игр и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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