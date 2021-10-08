Радимова могут уволить из "Зенита-2"

Фото: инстаграм Радимова

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов рискует лишиться своего поста.

"У руководства клуба есть недовольство последними результатами командами. Особенно болезненно было воспринято разгромное поражение от ФК "Красава" со счетом 0:6. Сейчас руководство рассматривает вопрос отставки тренера", - сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что вместо Радимова могут назначить Константина Коноплева, который тренирует команду "Зенит" до 16 лет.

Радимов тренировал "Зенит-2" с 2013 по 2017 год и руководит с 2018 года по настоящее время.

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