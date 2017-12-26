Радослав Ковач: "Дзюба никогда не работал на тренировках на 100%"

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Радослав Ковач: "Дзюба никогда не работал на тренировках на 100%"Известный в прошлом чешский футболист Радослав Ковач, выступавший в России за московский "Спартак", высказался о форварде питерского "Зенита" Артеме Дзюбе, с которым он пересекался в стане "красно-белых".

"Он никогда не работал на тренировках на 100 процентов. Дзюба был очень хороший футболист, но я постоянно подходил к нему и говорил: "Братишка, положи сердце! Ты - сильный и большой футболист!". После того, как его выгнали из "Спартака" - он поменялся, начал много забивать. Зимой видел его в Испании на сборах с "Зенитом". "Спарта" победила 2:0 или 3:0 - уже не помню. Он очень хорошо смотрелся в этом матче, но сейчас редко выходит в составе "Зенита", - цитирует бывшего футболиста Sports.ru.

Напомним, Дзюбой интересуются два клуба РФПЛ и два из-за рубежа. | soccernews.ru

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