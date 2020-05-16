Радослав Ковач готов возглавить "Спартак"

Бывший защитник московского "Спартака" Радослав Ковач заявил о готовности стать главным тренером "красно-белых".

"Сейчас у меня только лицензия А. Жду февраль, чтобы сделать Pro. Может быть, я поеду учиться в Россию. А так, конечно, у меня есть цель стать тренером в будущем. Если позовут в "Спартак", сразу пойду! Это моя любимая команда! Даже думать не буду", - сказал 40-летний чех.

Напомним, что Ковач выступал за "Спартак" с 2005 по 2009 год.

Сейчас экс-футболист работает скаутом в пражской "Спарте".

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