Радослав Ковач назвал тренера, который может помочь "Спартаку"

Бывший защитник "Спартака" Радослав Ковач выразил мнение, что московскому клубу нужно пригласить Станислава Черчесова на пост главного тренера.

"Считаю, что сейчас только Черчесов может спасти "Спартак". Он — хороший тренер, который провел прекрасную работу со сборной. Досконально изучает характеры игроков, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя. На сегодня это идеальный вариант. К тому же, он набрался полезного международного опыта и стал еще мудрее. Честный и искренний человек с правильным темпераментом, всегда говорит то, о чем думает. Самое то для "Спартака", — приводит слова Ковача Sport24.

Напомним, что 58-летний Черчесов уже тренировал "Спартак" с 2007 по 2008 годы. Под его руководством московский клуб занял второе место в чемпионате России в 2007 году. Впрочем, по ходу следующего сезона тренер был уволен после серии неудовлетворительных результатов.

Не пропустите: Мостовой отреагировал на поражение "Спартака" от ЦСКА. | http://soccernews.ru