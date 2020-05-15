Радослав Ковач вспомнил историю с Дзюбой и украденным кошельком Быстрова

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Радослав Ковач вспомнил историю с Дзюбой и украденным кошельком Быстрова

Бывший защитник московского "Спартака" Радослав Ковач поделился воспоминаниями о скандальном инциденте, связанном с воровством кошелька у Владимира Быстрова.

Многие считают, что это дело рук Артёма Дзюбы - у него якобы нашли украденные деньги.

"Это было очень давно. Мне рассказывали, что Дзюба якобы взял какие-то деньги. Я не понимаю, как это возможно, ведь у Артёма немаленькая зарплата. Мне это непонятно. Ну вот серьёзно, зачем ему чужие деньги? Мы с Иранеком много обсуждали эту тему, была тяжёлая ситуация для всей команды. Мне лично было жалко, что после этого Дзюба ушёл. А что касается отношения к Артёму после того случая... С ним все разговаривали. Никаких проблем не возникало", - сказал Ковач.

Не пропустите: Бывший агент Дзюбы прокомментировал историю с украденным кошельком Быстрова. | http://soccernews.ru
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