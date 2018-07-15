Радость чемпионов: французы празднуют на "Лужниках" (фото)

Сборная Франции во второй раз в своей истории выиграла Чемпионат Мира. Традиционно сильнейшая национальная команда планеты начала праздновать свою победу прямо на футбольном поле.

Напомним, французы радуются победе своей сборной вблизи Эйфелевой башни. | soccernews.ru