Радость Дани Алвеса от удачного выступления сборной Бразилии на ЧМ

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес не смог принять участие в Чемпионате Мира в России из-за травмы. Тем не менее, 35-летний бек активно следит за перипетиями мундиаля и болеет за своих партнеров по команде.

Публикация от DanialvesD2 My Twitter (@danialves) 2 Июл 2018 в 9:14 PDT

Напомним, Бразилия уже прибыла в Казань на матч с Бельгией. | soccernews.ru