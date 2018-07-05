Радость Дани Алвеса от удачного выступления сборной Бразилии на ЧМ

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Радость Дани Алвеса от удачного выступления сборной Бразилии на ЧМЗащитник сборной Бразилии Дани Алвес не смог принять участие в Чемпионате Мира в России из-за травмы. Тем не менее, 35-летний бек активно следит за перипетиями мундиаля и болеет за своих партнеров по команде.

Напомним,  Бразилия уже прибыла в Казань на матч с Бельгией. | soccernews.ru

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