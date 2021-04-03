Раду стал рекордсменом "Лацио"

Теги штефан радулациостатистика

Раду стал рекордсменом "Лацио"Фото: ProSport

Защитник "Лацио" Штефан Раду стал рекордсменом клуба по количеству проведенных игр.

Сегодняшний матч против "Специи" стал 402-м для игрока в составе римского клуба. Отметим, что он побил рекорд экс-игрока "орлят" Джузеппе Фавалли, который в свое время сыграл в 401 матче.

Раду выступает за "Лацио" с 2008 года. В составе клуба 34-летний румын забил 6 голов и отдал 5 ассистов.

Читайте также: "Лацио" не получит техническое поражение за нарушения COVID-протокола. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ахмат" разгромил "Краснодар", "Сочи" уступил "Рубину"

"Ахмат" разгромил "Краснодар", "Сочи" уступил "Рубину"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов