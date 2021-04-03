Раду стал рекордсменом "Лацио"

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Защитник "Лацио" Штефан Раду стал рекордсменом клуба по количеству проведенных игр.

Сегодняшний матч против "Специи" стал 402-м для игрока в составе римского клуба. Отметим, что он побил рекорд экс-игрока "орлят" Джузеппе Фавалли, который в свое время сыграл в 401 матче.

Раду выступает за "Лацио" с 2008 года. В составе клуба 34-летний румын забил 6 голов и отдал 5 ассистов.

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