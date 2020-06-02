Раджа Наингголан готов вернуться в "Рому"
Хавбек "Интера" Раджа Наингголан, играющий на данный момент за "Кальяри", готов вернуться в "Рому". Об этом сообщает Calciomercato.
По информации издания, футболист намерен предпринять все, что возможно, чтобы перейти в римский клуб. "Интер" готов отпустить футболиста за 19 миллионов евро.
Наингголан играл за "Рому" с 2014 по 2018 год, после чего перешел в "Интер" за 38 миллионов евро.
Не пропустите: Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте "Зенита"| http://soccernews.ru
главное
-
Марко Николич рассказал, как изменится стиль игры "Локомотива"
-
"Карпаты" ушли на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала
-
Стало известно расписание оставшихся восьми туров РПЛ
-
Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте "Зенита"
-
Тер Штеген заявил, что не покинет "Барселону" этим летом
Лента новостей
-
Хавбек ЦСКА Ахметов поделился фотографией после операции в Мюнхене
-
Лукас Моуру назвал Харри Кейна легендой АПЛ
-
Раджа Наингголан готов вернуться в "Рому"
-
Бензема поделился ожиданиями от возобновления сезона в Ла Лиге
-
Пресс-служба РПЛ рассказала, как составлялся календарь на оставшуюся часть сезона
-
Новый главный тренер "Локомотива" Николич высказался о давлении со стороны болельщиков
-
Тренер вратарей "Динамо" Изотов прошел успешное лечение от коронавируса
-
Марко Николич рассказал, как изменится стиль игры "Локомотива"
-
Форвард "Торпедо" Лебеденко высказался по поводу своего будущего в клубе
-
Лондонский "Арсенал" осудил проявления расизма на фоне протестов в США
-
Клопп высказался о возможном чемпионстве "Ливерпуля"
-
Второй игрок "Милана" получил травму после возобновления тренировок
-
"Карпаты" ушли на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала
-
Стало известно расписание оставшихся восьми туров РПЛ
-
Гильерме поделился впечатлениями от первых тренировок "Локомотива" после паузы
-
Слуцкий поделился воспоминаниями о том, как покидал "Халл" в 2017 году
-
Игроки "Челси" поддержали акцию в защиту равенства
-
Бывший тренер "Оренбурга" высказался о перспективах команды в чемпионате России
-
Адиев заявил, что он не контактировал с тульским "Арсеналом" по поводу возможного сотрудничества
-
"РБ-Спорт": Адиев может возглавить тульский "Арсенал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16