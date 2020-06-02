Раджа Наингголан готов вернуться в "Рому"

Хавбек "Интера" Раджа Наингголан, играющий на данный момент за "Кальяри", готов вернуться в "Рому". Об этом сообщает Calciomercato.



По информации издания, футболист намерен предпринять все, что возможно, чтобы перейти в римский клуб. "Интер" готов отпустить футболиста за 19 миллионов евро.



Наингголан играл за "Рому" с 2014 по 2018 год, после чего перешел в "Интер" за 38 миллионов евро.

Не пропустите: Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте "Зенита"| http://soccernews.ru