Раджа Наингголан может перейти в турецкий топ-клуб
Стамбульский "Галатасарай" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику миланского "Интера" Радже Наингголану, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, турецкий топ-клуб намерен арендовать футболиста с правом последующего выкупа за 18 миллионов евро. Также хавбеком интересуется "Кальяри", за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды.
32-летний Наингголан выступает за "Интер" с 2018 года, провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|26
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|Интер Милан
|26
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|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
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|17
|Дженоа
|26
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|18
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|27
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|СПАЛ
|26
|18
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