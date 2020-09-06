Раджа Наингголан может перейти в турецкий топ-клуб

Стамбульский "Галатасарай" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику миланского "Интера" Радже Наингголану, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, турецкий топ-клуб намерен арендовать футболиста с правом последующего выкупа за 18 миллионов евро. Также хавбеком интересуется "Кальяри", за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

32-летний Наингголан выступает за "Интер" с 2018 года, провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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