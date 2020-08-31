Раджа Наингголан вернется в "Интер"
Бельгийский полузащитник "Интера" Раджа Наингголан начнет подготовку к новому сезону в составе миланского клуба, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем Twitter.
По данным источника, такое решение принял лично главный тренер "Интера" Антонио Конте. Впрочем, не исключен вариант перехода хавбека в "Кальяри", в составе которого он играл в прошлом сезоне на правах аренды. Летом 2019 года Наингголан вынужден был покинуть "Интер", так как на него не рассчитывал Конте.
В прошлом сезоне 32-летний Наингголан провел за "Кальяри" 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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