Рафа Мир близок к переходу в "Севилью"

Фото: инстаграм Мира/Автор неизвестен

Испанский нападающий "Вулверхэмптона" Рафаэль Мир может в ближайшее время стать игроком "Севильи".

Как сообщает журналист Альберто Фернандес, сделка крайне близка к своему завершению.

По информации источника, контракт форварда с нервионцами будет рассчитан до лета 2026 года.

Сумма трансфера составит 16 миллионов евро.

Ранее игроком интересовался мадридский "Атлетико".

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