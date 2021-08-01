Рафа Мир может перейти в "Барселону"

Фото: инстаграм Мира/Автор неизвестен

Нападающий олимпийской сборной Испании и "Вулверхэмптона" Рафаэль Мир может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Sport.

По информации источника, агент футболиста Жорже Мендеш предлагал каталонцам своего клиента месяц назад, однако тогда "блауграна" отказалась.

Сейчас же кандидатура форварда вернулась в список возможных подписаний "Барсы".

"Вулверхэмптон" хочет продать нападающего, однако согласен и на обмен.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Атлетико" и "Валенсии".

Также не пропустите: Василий Уткин высказался об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.