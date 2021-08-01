Рафа Мир высказался о своем будущем. Игроком интересуется "Атлетико"
Фото: инстаграм Мира/Автор неизвестен
Нападающий олимпийской сборной Испании и "Вулверхэмптона" Рафа Мир в интервью для AS высказался о своем будущем.
"Где я буду в нынешнем сезоне? Хороший вопрос. Есть какие-то движения, но сейчас я предпочту не знать слишком много и сосредоточиться на Играх.
У меня есть ещё год контракта с "Вулверхэмптоном". Мы решим, что будет лучше для меня.
"Атлетико"? Это отличный клуб. Я думаю, что мои характеристики позволяют играть в тот футбол, который они предпочитают. Посмотрим, что будет после Игр", - сказал испанец.
Напомним, что Мира в "Атлетико" рассматривают в качестве подмены для Луиса Суареса. Его переход может обойтись примерно в 10-12 млн евро.
В прошедшем сезоне он выступал за "Уэску" на правах аренды.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18