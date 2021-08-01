Рафа Мир высказался о своем будущем. Игроком интересуется "Атлетико"

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Рафа Мир высказался о своем будущем. Игроком интересуется "Атлетико"Фото: инстаграм Мира/Автор неизвестен

Нападающий олимпийской сборной Испании и "Вулверхэмптона" Рафа Мир в интервью для AS высказался о своем будущем.

"Где я буду в нынешнем сезоне? Хороший вопрос. Есть какие-то движения, но сейчас я предпочту не знать слишком много и сосредоточиться на Играх.

У меня есть ещё год контракта с "Вулверхэмптоном". Мы решим, что будет лучше для меня.

"Атлетико"? Это отличный клуб. Я думаю, что мои характеристики позволяют играть в тот футбол, который они предпочитают. Посмотрим, что будет после Игр", - сказал испанец.

Напомним, что Мира в "Атлетико" рассматривают в качестве подмены для Луиса Суареса. Его переход может обойтись примерно в 10-12 млн евро. 

В прошедшем сезоне он выступал за "Уэску" на правах аренды.

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