Рафаэль Бенитес может возглавить "Спартак"
Фото: твиттер "Матч ТВ"/Автор неизвестен
Московский "Спартак" проявляет интерес к испанскому тренеру Рафаэлю Бенитесу, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям издания, Бенитес является одним из кандидатов на пост главного тренера, который летом станет вакантным из-за отказа Доменико Тедеско продлевать контракт.
Ранее сообщалось, что 60-летний Бенитес хочет вернуться в английскую Премьер-лигу. Последним клубом специалиста был китайский "Далянь Ифан". Также он тренировал такие известные клубы, как "Валенсия", "Ливерпуль", "Интер", "Наполи", "Реал" и "Челси".
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