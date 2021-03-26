Рафаэль Бенитес может возглавить "Спартак"

Фото: твиттер "Матч ТВ"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" проявляет интерес к испанскому тренеру Рафаэлю Бенитесу, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, Бенитес является одним из кандидатов на пост главного тренера, который летом станет вакантным из-за отказа Доменико Тедеско продлевать контракт.

Ранее сообщалось, что 60-летний Бенитес хочет вернуться в английскую Премьер-лигу. Последним клубом специалиста был китайский "Далянь Ифан". Также он тренировал такие известные клубы, как "Валенсия", "Ливерпуль", "Интер", "Наполи", "Реал" и "Челси".

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