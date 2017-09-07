Рафаэль Бенитес перенёс операцию

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес был прооперирован в связи с инфекцией, сообщает The Independent.

Из-за проблем со здоровьем испанский специалист пропустил первую после международной паузы тренировку "сорок". Кроме того, находится под вопросом присутствие наставника на ближайшем матче.

Напомним, что в воскресенье "Ньюкасл" в гостях сыграет с "Суонси".

Не пропустите: Руководство "Кристал Пэлас" дало Де Буру один матч на исправление ситуации. | http://soccernews.ru