Рафаэль Бенитес расторг контракт с китайским "Далянь Про"

Рафаэль Бенитес объявил об уходе с поста главного тренера "Далянь Про".

60-летний испанец решил расторгнуть контракт с китайским клубом из-за невозможности видеться с семьей в период пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что зарплата именитого наставника составляла 13,5 миллионов евро за сезон.

Бенитес возглавлял "Далянь Про" с июля 2019 года. Под его руководством команда провела 37 матчей - 11 побед, 8 ничьих и 18 поражений.

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