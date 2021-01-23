Рафаэль Бенитес расторг контракт с китайским "Далянь Про"

Теги рафаэль бенитесдалянь ифан

Рафаэль Бенитес расторг контракт с китайским "Далянь Про"

Рафаэль Бенитес объявил об уходе с поста главного тренера "Далянь Про".

60-летний испанец решил расторгнуть контракт с китайским клубом из-за невозможности видеться с семьей в период пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что зарплата именитого наставника составляла 13,5 миллионов евро за сезон.

Бенитес возглавлял "Далянь Про" с июля 2019 года. Под его руководством команда провела 37 матчей - 11 побед, 8 ничьих и 18 поражений.

Не пропустите: Экс-тренер "Локомотива" возглавил "Бэйцзин Гоань". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

"Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу Гуанчжоу 30 72
2 Бейджин Гуоан Бейджин Гуоан 30 70
3 Шанхай Ист Эйшиа Шанхай Ист Эйшиа 30 66
4 Цзянсу Шунтиан Цзянсу Шунтиан 30 53
5 Шандонг Луненг Шандонг Луненг 30 51
6 Хубеи Люйин Хубеи Люйин 30 44
7 Тянцзин Теда Тянцзин Теда 30 41
8 Хенан Цзяние Хенан Цзяние 30 41
9 Далянь Ифан Далянь Ифан 30 38
10 Чонгцинь Лифан Чонгцинь Лифан 30 36
11 Хэбэй Чайна Форчун Хэбэй Чайна Форчун 30 33
12 Чангша Гинде Чангша Гинде 30 32
13 Шанхай Шенхуа Шанхай Шенхуа 30 30
14 Tianjin Quanjian Tianjin Quanjian 30 25
15 Шенджен Руби Шенджен Руби 30 21
16 Шаанси Чанба Шаанси Чанба 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов