Рафаэль Геррейру восстановился после травмы

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Рафаэль Геррейру восстановился после травмы

Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру восстановился после травмы, сообщает A Bola.

По сведениям издания, 23-летний португалец после четырёхмесячного отсутствия приступил к тренировкам в общей группе "шмелей".

Ожидается, что Геррейру сможет сыграть в ближайшем матче против "Магдебурга" в рамках Кубка Германии.

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