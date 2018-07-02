Рафаэль Маркес установил рекорд Чемпионатов Мира
Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес установил рекорд Чемпионатов Мира, сообщает Mister Chip.
39-летний центрбек стал первым игроком в истории, которому довелось быть капитаном национальной команды на пяти мундиалях.
Ранее Маркес выходил на поле с капитанской повязкой на ЧМ-2002, ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014.
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