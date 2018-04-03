Рафаэль Надаль: "Хотел бы видеть Неймара в "Реале", но не любой ценой"

Теги неймарреал мадридпсж

Рафаэль Надаль: "Хотел бы видеть Неймара в "Реале", но не любой ценой"Один из лучших теннисистов современности Рафаэль Надаль высказался о возможном переходе форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Я не знаю, хочу ли я, чтобы "Реал" подписал Неймар... Это зависит от многих факторов. Я понимаю, что он - очень хороший игрок... Я хотел бы, чтобы он играл в "Реале", так как я видел, как в Мадриде росли многие великие игроки, но не любой ценой", - цитирует известного теннисиста Le 10 Sport.

Отметим, что Надаль является фанатом "Реала".

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