Рафаэль Надаль рассказал, кого поддерживает в борьбе за "Золотой мяч"

Теги реал мадридкарим бензема

Рафаэль Надаль рассказал, кого поддерживает в борьбе за "Золотой мяч"Фото: инстаграм Надаля/Автор неизвестен

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил свою поддержку форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема в борьбе за "Золотой мяч".

"Я восхищаюсь Бензема как игроком, его приверженностью спорту и профессионализму в его возрасте.

Желаю Бензема удачи и поддерживаю в борьбе за "Золотой мяч»-2021", – написал испанец в своем аккаунте в твиттере.

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