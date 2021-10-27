Рафаэль Надаль рассказал, кого поддерживает в борьбе за "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Надаля/Автор неизвестен

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил свою поддержку форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема в борьбе за "Золотой мяч".

"Я восхищаюсь Бензема как игроком, его приверженностью спорту и профессионализму в его возрасте.

Желаю Бензема удачи и поддерживаю в борьбе за "Золотой мяч»-2021", – написал испанец в своем аккаунте в твиттере.

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