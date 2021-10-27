Рафаэль Надаль рассказал, кого поддерживает в борьбе за "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Надаля/Автор неизвестен
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил свою поддержку форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема в борьбе за "Золотой мяч".
"Я восхищаюсь Бензема как игроком, его приверженностью спорту и профессионализму в его возрасте.
Желаю Бензема удачи и поддерживаю в борьбе за "Золотой мяч»-2021", – написал испанец в своем аккаунте в твиттере.
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|20
|27
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|Осасуна
|20
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
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|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
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|Леганес
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|Эспаньол
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