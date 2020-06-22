Рафаэль ван дер Варт разочарован результатами "Шальке"

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Рафаэль ван дер Варт разочарован результатами "Шальке"

Экс-игрок "Шальке" Рафаэль ван дер Варт недоволен результатами своей бывшей команды.

20 июня клуб потерпел разгромное поражение от "Вольфсбурга" со счетом 1:4. Отметим, что команда не может победить на протяжении 15 матчей подряд (9 поражений, 6 ничьих) - клубный антирекорд.

"Голкипер гладбахской "Боруссии" ногами играет лучше, чем многие игроки "Шальке". Это было не весело, я действительно так думаю. В настоящее время действительно неприятно видеть игру "Шальке", - цитирует ван дер Варта Bild.

В турнирной таблице Бундеслиги "Шальке" занимает 11 место. 

А еще: Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с основным вратарём| http://soccernews.ru
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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
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9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
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