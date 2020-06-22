Рафаэль ван дер Варт разочарован результатами "Шальке"
Экс-игрок "Шальке" Рафаэль ван дер Варт недоволен результатами своей бывшей команды.
20 июня клуб потерпел разгромное поражение от "Вольфсбурга" со счетом 1:4. Отметим, что команда не может победить на протяжении 15 матчей подряд (9 поражений, 6 ничьих) - клубный антирекорд.
"Голкипер гладбахской "Боруссии" ногами играет лучше, чем многие игроки "Шальке". Это было не весело, я действительно так думаю. В настоящее время действительно неприятно видеть игру "Шальке", - цитирует ван дер Варта Bild.
В турнирной таблице Бундеслиги "Шальке" занимает 11 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20